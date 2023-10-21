وكيل «صحة الشرقية» يبحث آليات تطوير الخدمات في مستشفى الزقازيق العام

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة مرورية على مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها.

وكيل وزارة الصحة يتفقد أقسام المستشفى

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، والتدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، متفقداً قسم العناية المركزة للطوارئ، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى والتأكد من تسجيل كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، ومن استكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، والتأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة، ومن جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى.

تطوير الخدمة الطبية بقسم العمليات الجراحية

وعقد «مسعود» اجتماعا مع إدارة المستشفى في حضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومدير إدارة المستشفيات، ناقش خلاله آليات تطوير الخدمة الطبية بقسم العمليات الجراحية بالمستشفى، وعدد من مستشفيات الصحة مثل طب وجراحة العيون، ومستشفى السعديين المركزي وغيرها، مؤكداً على أهمية توفير كل الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بإجراء العمليات ذات المستوي الثالث بصورة منتظمة، مثل جراحات القلب المفتوح، والأورام السرطانية، وجراحات العيون، وغيرها.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أهمية الانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، كما تم مناقشة خطة العمل بمختلف الأقسام الطبية الأخرى، وتطوير أداء العمل بهم، وأي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، للوصول إلى أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.