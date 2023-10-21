نائب بالتنسيقية: نأمل وقف إطلاق النار واستمرار إيصال المساعدات إلى غزة

قال طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ مصر استطاعت بعد خوض معركة دبلوماسية كبيرة مع الجانب الإسرائيلي وكل داعميه إدخال أول شحنة مساعدات في ظل تعنت إسرائيلي كبير واعتداء مستمر على قطاع غزة، إلا أنَّ مصر بمختلف وسائلها وقدراتها الدبلوماسية استطاعت أن تحقق واقع دخول أول شحنة مساعدات اليوم.

مساعدات أهالي غزة

وأضاف «الخولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الأنظار تتجه إلى مزيد من شحنات المساعدات التي تستطيع أن تكفي ما يحتاجه قطاع غزة من حجم كبير من المساعدات في ظل حجم الدمار الهائل التي تعرض لها القطاع والذي ما زال يتعرض له فبالتالي أعتقد ان ما زالت المعركة الدبلوماسية قائمة فيما يخص قطاع غزة لأنه يحتاج إلى أضعاف ما دخل من شحنات، فهناك تحدي قائم في هذه المسائل، وتحتاج إلى تضافر كبير للجهود لممارسة جميع أوجه الضغط على الجانب الإسرائيلي وداعميه.

قمة القاهرة للسلام

وأشار نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى قمة القاهرة للسلام المنعقدة الآن قائلا: نأمل أن يكون للقمة قوة دفع كبيرة في مسألة المساعدات، بالإضافة إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى دور مصر في محاولات وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.