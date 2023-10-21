ضبط 2500 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملات تموينية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 2500 علبة سجائر، وذلك في حملات رقابية على المحلات التجارية.

وشنت المديرية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، برفقة قطاع وسط تموين الشرقية وإدارة تموين أولاد صقر، وأثناء المرور تم ضبط كمية كبيرة من السجائر المحلية والأجنبية، وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها بناحية أولاد صقر بأحد المحال التجارية غير المرخصة.

التحفظ على كمية كبيرة من السجائر

وتم التحفظ على كمية كبيرة من السجائر قدرها 2500 علبة سجائر محلية وأجنبية ومصادرتها بمخزن أحراز الإدارة، وتم اتخاذ اللازم قانونا ضد صاحب المحل.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كلّف فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.