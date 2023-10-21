اتحاد الناشرين المصريين يستعد للمشاركة في معرض العراق الدولي للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، التجهيز للمشاركة في معرض العراق الدولي للكتاب (المدى) والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2023.

موعد معرض العراق الدولي للكتاب 2023

وقال الاتحاد في بيان صحفي: في ضوء الإعداد والتجهيز لمعرض العراق الدولى للكتاب فى الفترة من 8/12 حتى 18/12/2023، فقد تم تكليف إحدى الشركات المتخصصة في الاستيراد والتصدير، من أجل شحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين في المعرض بأسعار محددة عن كل طرد صادر شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب للجناح، وسعر آخر عن كل طرد مرتجع شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب لمخازن شركة الشحن.

ولفت إلى أنه سيتم تحصيل جنيه واحد إضافي (لتنمية موارد الاتحاد) عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 29/5/2016 وفقاً لتعليمات الشحن، وفق عدد من الضوابط، على أن تكون كشوف التعبئة والفواتير مطابقة للطرود، ولا تحتوى على أى كتب ممنوعة أو مخالفة لشروط المعرض أو أى كتب أثرية أومخطوطات أو كتب تراث قديم، ومن يخالف ذلك من الناشرين يتحمل كافة الغرامات المفروضة على الشحنة بالكامل، وكافة التعويضات اللازمة عن تعطل الشحنة.