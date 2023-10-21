رئيس الوزراء العراقي: ألم يحن الوقت لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي؟

قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إننا العراق يرفض بشدة التهجير القسري لأهالي غزة من أرضهم، مضيفا: «ألم يحن الوقت لوضع حد لهذا الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني».

الظلم لا ينتج سلاما

وأضاف خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023، التي تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»، على الهواء: «متى نقول بأن الظلم لا ينتج سلاما مستداما، وأنه لا سبيل للأمن والاستقرار وإنهاء العنف إلا بإزالة أسبابها، وفي مقدمتها الاحتلال وسياسات التمييز العنصري».

احترام القرارات الدولية

وتابع: «القضية الفلسطينية ما كانت لتصل إلى هذه الأوضاع المأساوية لو أن القرارات الدولية جرى احترامها، ولو أن الهيئات الدولية تولت مسؤولياتها، واستمعت إلى شعب لا يطلب سوى منحه حقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال والسيادة».