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رئيس وزراء العراق يدعو لإنشاء صندوق لإعمار قطاع غزة

كتب:

شريف سليمان
02:03 م | السبت 21 أكتوبر 2023
محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي

محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي

أكّد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي مستمر في خرق القوانين بما فيها قوانين الحرب مما سيؤثر في الأمن الدولي واستدامته، وقد يمتد الصراع إقليميًا بما يهدد إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية ويضيف إلى أعباء الأزمات الاقتصادية العالمية عبئا آخر ويفتح الباب على صراعات أعمق وأوسع.

وأضاف رئيس وزراء العراق، في كلمته بقمة القاهرة للسلام 2023: «ليس للفلسطينيين مكانا إلا أرضهم، كما نشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر الحدودية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية مواد الإغاثة ومن ثم العمل بعد ذلك على تبادل شامل وآمن للأسرى والمعتقلين».

وواصل: «إذا أردنا للمأساة ألا تتكرر يجب بذل الجهود من أجل رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة وندعو إلى إنشاء صندوق لإعمار القطاع ونحن في العراق لن نتأخر عن تقديم أي مساعدة كاملة»، مشددًا على أهمية وقف تذويب القضية الفلسطينية ومحاولة دفنها وأنه ليس من حق أحد أن يتنازل أو أن يتبرع نيابة عن الشعب الفلسطيني، فالفلسطينيون هم أصحاب الأرض والقضية.

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بقلم شريف سليمان