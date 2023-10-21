500 ألف جنيه إيرادات فيلم «الخميس الجاي» في دور العرض خلال 72 ساعة

حقق فيلم الخميس اللي جاي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة تقدر بـ 252 ألفا و851 جنيها، وجاء بالمركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث تضم قائمة الأفلام المعروضة حاليًا بالسينما ويتصدر قائمة إيراداتها فوي فوي، حسن المصري، وش في وش، العميل صفر، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم الخميس اللي جاي، بنحو 500 ألف جنيه، وذلك على مدار ثلاثة أيام عرض بالسينما، حيث انطلق عرضه يوم الأربعاء الماضي وحقق نحو 123 ألف جنيه، وحقق يوم الخميس 211 ألف جنيه.

أبطال فيلم الخميس اللي جاي

فيلم الخميس اللي جاي بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مي كساب، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عزب العرب، إيمان السيد، عبير منير، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.

قصة فيلم الخميس الجاي

تدور قصة فيلم الخميس اللي جاي، حول مكان مهجور يصيب من يقترب منه بلعنة غريبة تهدد حياته، ويحاول أبطال العمل معرفة ماذا يحدث لهم، وذلك في إطار كوميدي يجمع بين التشويق والفانتازيا.