زراعة 50 شجرة زينة ضمن المبادرة الرئاسية في المنصورة بالدقهلية

أكدت رئاسة حي شرق المنصورة في محافظة الدقهلية، استمرار رفع كفاءة الحدائق العامة بنطاق حي شرق المنصورة، بالتنسيق مع المحافظة، لأعمال رفع كفاءة وتطوير حدائق نطاق الحي للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق، وتحسين البيئة المحيطة لإرضاء المواطنين.

زراعة 50 شجرة زينة

وتابع الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، بحضور المهندس جمال السعيد، مدير حدائق حي شرق، العمل المستمر على مدار اليوم لرفع كفاءة وتطوير حدائق نطاق الحي للحفاظ على المظهر الحضارى اللائق بنطاق الحي، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة زراعة 100 مليون شجرة، حيث تم زراعة 50 شجرة زينة بالجزيرة الوسطى بشارع الجيش، كما تم قص وتقليم عدد من الأشجار.

رفع كفاءة الشوارع والميادين

وأكد رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، استمرار المتابعة يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق الحي، ومتابعة النشاط اليومي المستمر ومتابعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمه وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق الحي.

وأشار الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» إلى أن محافظة الدقهلية استلمت ما يقرب 300 ألف شجرة مثمرة وزينة وأنواع عديدة من أجل زراعتها أمام المصالح الحكومية والمدارس والنوادي ومراكز الشباب والمستشفيات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي من أجل توسيع الرقعة الخضراء وتوفير الهواء النقي والأكسجين وكل ذلك بالمجان ويستلم رؤساء مجالس المدينة هذه الأشجار وفي حال المخالفة أو عدم تنفيذ المطلوب يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.