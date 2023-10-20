وظائف خدمة عملاء شاغرة برواتب تزيد على 12 ألف جنيه.. إليك الشروط

يبحث الكثيرون من الشباب عن وظائف وفرص عمل مناسبة لهم من حيث المجال، فضلاً عن توفيرها عائد مادي يكفل لهم العيش في حياة كريمة، وتلبية متطالبتهم في المستقبل القريب والتي تتمثل في الاستعداد لتكوين أسرة.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وفي هذا الإطار وفرت وزارة الشاب والرياضة عدة وظائف في شركات برواتب مجزية إحداها تزيد على 12 ألف جنيه، لذا تستعرض «الوطن» وظائف الشباب والرياضة.

وظائف خدمة عملاء برواتب 12 ألف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن اليوم التوظيفي المفتوح شركة «أكسيد»، لشغل وظائف خدمة عملاء عربي وانجليزي، للعمل بالقاهرة والجيزة، بالشروط الآتية:

أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على مؤهل عالي، بحد أقصى 35 عاما، وموقف محدد من الجيش.

المميزات والحقوق

يحصل المقبولين في الوظيفة على راتب يبدأ من 4 آلاف جنيه ويصل إلى 12 حسب مستوى اللغة الإنجليزية، فضلاً عن الأرباح السنوية.

يعمل المقبولين في الوظيفة 8 ساعات عمل يوميًا ويحصلون على يومين إجازة أسبوعية، فضلاً عن وجود فرص للترقي وتأمين صحي واجتماعي.

كيفية التقديم للوظائف

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه على الراغبين في التقدم للوظائف ملء هذه الاستمارة https://forms.office.com/r/Gpa6RUr3U9، والذهاب مباشرة على العنوان التالي: القرية التكنولوجية المعادي - مبنى أكسيد، يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساءا.

وظائف اتصالات برواتب 10 ألاف جنيه

وضمن الوظائف ذات الأجور المرتفعة، أعلنت وزارة الشباب وظائف في مجال الاتصالات، بشركة اتصال الدولية، لشغل وظائف ووكيل الدعم الفني للهواتف الذكية، وحل الاستفسارات الفنية للعملاء، بالشروط الآتية:

الحصول على شهاد البكالوريوس، والمستوى باللغة الإنجليزية B2، بحد أقصى 33 عاما للذكور والإناث.

المميزات والحقوق

يحصل المقبولين في الوظائف على راتب من 8 آلاف و500 وحتى 10 آلاف جنيه، مقابل 9 ساعات عمل ويومين عطلة، والحصول على تأمين طبي واجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه للتقديم على الوظيفة يرجى ملء النموذج التالي https://forms.office.com/r/5fa0tRhKw1.

أو التقديم مباشرة على موقع توضيف مصر من خلال الرابط التالي: www.tawzeefmasr.com.

ولمزيد من الوظائف يرجى زيارة منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: www.tawzeefmasr.com.