وزير خارجية المغرب: نرفض تهجير الفلسطينيين وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة

أعرب وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن أمله في أن تثمر قمة القاهرة للسلام عن 5 رسائل رئيسية للمجتمع الدولي، على رأسها خفض التصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية، وتجنيب المنطقة ويلات صراع قد يفضي إلى زوال ما تبقى من فرص في السلام والاستقرار.

وأضاف بوريطة، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023، المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنقلها قناة القاهرة الإخبارية على الهواء مباشرة، أنّ الرسالة الثانية هي أنّ ثمّة حاجة ملحة لحماية المدنيين وعدم استهدافهم وفق مبادئ القانون الدولي والإسلامي والقيم الإنسانية، والرسالة الثالثة هي السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وانسيابية وبكمية كافية لسكان قطاع غزة، حيث أصبح الوضع الإنساني لا يُطاق.

وتابع وزير الخارجية المغربي، أنّ الرسالة الرابعة هي رفض كل الحلول والأفكار الهادفة إلى تهجير أو ترحيل الفلسطينيين من أرضهم وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة، بينما الرسالة الخامسة هي الحاجة إلى إطلاق عملية سلام حقيقية تفضي إلى حل الدولتين.