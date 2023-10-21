جامعة طيبة التكنولوجية تنظم تدريبا عمليا للطلاب في أحد الفنادق

نظمت كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية، زيارة ميدانية لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، لأحد الفنادق الشهيرة، للتعرف على طريقة العمل داخل المكاتب الأمامية، والإشراف الداخلي للغرف.

يأتي ذلك في إطار التطبيق العملي لمادة التدريب الميداني، وذلك تحت إشراف الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية.

التدريب في قطاع المكاتب الأمامية

بدأ التدريب بالتعريف بقطاع المكاتب الأمامية، وكيفية استقبال النزيل والترحاب الجيد به، وموهبة الموظف في الحصول على ولاء النزيل، والقيام بواجب الضيافة حتى يشعر النزيل أنه في بيته، ثم تناول التدريب التعرف على مهام مكتب الحجز وكيفية العمل داخله وصيغة الحجز والبيانات الخمسة الأساسية، ثم مهام مكتب الاستقبال.

دورة العمل داخل قطاع خدمات الغرف

وواصل الطلاب تدريبهم الميداني، بالتعرف على دورة العمل داخل قطاع خدمات الغرف داخل الشاليهات والغرف، وكيفية الحفاظ على السلامة الصحية أولا، واختتم الطلاب تدريبهم بالتعرف على دورة العمل داخل المغسلة وكي الملابس.

تجعلهم مؤهلين للعمل مباشرة بعد التخرج

وأبدى المسؤولون في الفندق إعجابهم بطلاب برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية بجامعة طيبة التكنولوجية، لما أظهروه من سرعة استيعاب والتزام ومعرفة مسبقة بالعديد من المعلومات الخاصة بالخدمات الفندقية، متوقعين أن يكون لهؤلاء الطلاب مستقبل باهر في العمل الفندقي لما تلقوه من خبرات عملية أثناء الدراسة، تجعلهم مؤهلين للعمل مباشرة بعد التخرج.

التعاون المشترك مع إدارة الفندق

من جانبه وجه الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، الشكر لإدارة الفندق على حسن التعاون والاستقبال، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك معهم.