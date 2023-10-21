الموافقة على 22 مشروعا زراعيا وتطهير 9 كيلومترات من المساقي بالمنوفية

أكد المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تمت الموافقة على استخراج 8 تراخيص تشغيل مزارع دواجن ومحلات، تمهيدا للبدء في إجراءات الترخيص، وإجراء معاينات ميدانية لـ30 مركزا لتجميع الألبان، و60 محل أعلاف، كما تم إلغاء رخصة أعلاف، والتحفظ على 4 شاحنات بإجمالي وزن 130 طن جلوتين ذرة لحين الموافاة بنتيجة المعمل المركزي للتأكد من مطابقة المواصفات وذلك خلال أسبوع.

تطهير المساقي والترع في محافظة المنوفية

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقي الخصوصية بنواحي محافظة المنوفية، تقدر بـ9 كيلو و100 متر، حيث شمل التطهير مسقى الجزيرة القبلية وترعة الكبيرة بنطاق أبشاي بمركز الشهداء، ومسقى المماليك كفر نفره ببركة السبع، ومصرف بحر الفقي طه شبرا بقويسنا، وكذا تطهير مسقى بيران كفر الشيخ شحاتة بتلا، ومسقى مشينه بأشمون لخدمة 700 فدان زراعي، وجارٍ المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية لتقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث.

تكثيف الحملات لرصد الآفات على جميع المحاصيل

وفيما يخص تكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها، تم المرور على مساحة 4193 فدانا من الخضر والفاكهة وعلاج 254 فدان موالح للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

كما أكد وكيل وزارة الزراعة أنه سيتم عقد 36 ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية، تنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية بنشر التوعية بين جموع الفلاحين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بأعلى إنتاجية للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للفلاح.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين وتقديم كافة التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية، وكذا الحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية وتنميتها لرفع مستوى الفلاح والنهوض بالمحاصيل الزراعية.