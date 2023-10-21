حكاية البريد المصري في عهد الخديوي إسماعيل.. أسسه مواطن إيطالي

سلط متحف المركبات الملكية الضوء على حكاية البريد المصري في عهد الخديوي اسماعيل، لافتًا إلى أن نشأة البريد ترجع إلى العصر الحديث لعام 1831ميلادية، حين أنشأت الدول الأجنبية الحاصلة على امتيازات في مصر عدة مكاتب في الإسكندرية وبورسعيد والسويس، وكانت مصلحة البريد تُدار من خلال الجالية الإيطالية في مصر، وعندما وصل إسماعيل لسدة الحكم كان طموحه كبيرًا لتحديث مصر وتحويلها إلى قطعة من أوروبا.

أول هيئة بريد مصرية

وأوضح متحف المركبات الملكية، في بيان له منذ قليل، أن البريد أصبح هيئة مصرية في عهد الخديوي إسماعيل عام 1865م، حيث اشترى من الإيطالي موتسى ملكية مشروع البوستة الأوروبية التي كانت تنقل الرسائل داخل وخارج مصر، وأطلق عليها اسم البوستة الخديوية ولكن تحت إدارة موتسى، وزادت مكاتب البريد إلى أن وصل عددها إلى 210 مكاتب، وفي عام 1866 تم إصدار أول طابع بريد مصري في مدينة جنوة في إيطاليا.

المتحف يضم عدد من المكاتبات والمخاطبات والتلغرافات

ويضم المتحف العديد من المكاتبات والمخاطبات والتلغرافات التي تحمل طوابع بريد وأختام تمثل البريد المصري في هذه الفترة، كما يعرض متحف المركبات الملكية تمثال نصفي للخديوي اسماعيل من البرونز مرتديًا بدلة التشريفة والنياشين الخاصة به، والتمثال صناعة فرنسية مُدون عليه توقيع الصانع، ويُعرض بقاعة كبار الزوار.