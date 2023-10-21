القاهرة تستعد لاستقبال الشتاء بتطهير البالوعات ومخرات السيول

أكد حي المعادي، برئاسة اللواء طارق بحيري، تشكيل لجنة لمراجعة موقف مخرات السيول، وذلك لرفع كفاءة النظافة بمخرات السيول، في إطار تركيز الاهتمام والارتقاء بمنظومة النظافة، لتطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين، ومتابعة كل ما يستجد فى إطار الاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار.

إزالة المخلفات

وأشار اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، إلى إجراء حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة وإزالة المخلفات، وذلك في مجرى السيل من دجلة إلى السرايات، ضمن استعدادات القاهرة لموسم الأمطار.

المشروعات القومية

من ناحية أخرى، أجرى اللواء طارق بحيرى، رئيس حي المعادى، جولة لمتابعة أعمال امتداد محور حسب الله الكفراي، في إطار المتابعة المستمرة للمشاريع القومية التي يتم تنفيذها بنطاق حي المعادي، لفتح شرايين مرورية جديدة ضمن خطة تطوير شبكه الطرق بالقاهرة التي تنفذها الدولة.