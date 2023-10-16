رفع كفاءة حديقة ميدان روكسي.. ومحافظ القاهرة: النظافة على رأس أولوياتنا

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بدء أعمال رفع كفاءة الحديقة التي تتوسط ميدان روكسي بمصر الجديدة، في إطار جهود المحافظة لزيادة المسطحات الخضراء، وإظهار الميادين العامة بالمظهر الحضاري والجمالي.

وأكد محافظ القاهرة، أنّ ملف النظافة والتجميل أحد أهم أولويات العمل داخل المحافظة، لما له من أثر بيئي، وكذلك لأثره المباشر على صحة المواطنين.

رفع كفاءة النظافة

وأوضح عبدالعال، أنّ الأجهزة التنفيذية في المحافظة تعمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، مثمّنا جهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة لاستعادة المظهر الحضاري لشوارع وميادين العاصمة، وسعيها لتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بها.

وتتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة الإنشاءات والبنية التحتية بطول الحديقة، ورفع كفاءة المزورعات والشتلات والأشجار، وتكثيف شامل للمسطحات الخضراء والأحواض التجميلية.

رافق محافظ القاهرة خلال جولته، اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.