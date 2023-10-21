انطلاق قافلة طبية مجانية في عدة قرى بأشمون.. تضم 8 تخصصات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قيام مديرية الصحة بتنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية طهواي التابعة لمركز ومدينة أشمون، وذلك على مدار يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، تشمل كل التخصصات الطبية، وذلك لتقديم أوجه الدعم والرعاية الطبية لأهالي قرى طهواي وساقية المنقدي وشما ودلهمو، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية للأسر والفئات الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

القافلة تضم تخصصات طبية مختلفة

من جانبه أشار الدكتور خالد عبدالغني، مدير مديرية الصحة بالمنوفية، إلى أن القافلة الطبية تشمل تخصصات (الباطنة – الأطفال – الجراحة – الأسنان – الجلدية – نساء وتوليد – تنظيم أسرة – أنف وأذن وحنجرة)، ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبي متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي.

صرف العلاج للمرضى بالمجان

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل الطبية في المنوفية، إن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية، وكذلك صيدلية لصرف الدواء بالمجان للمرضى، مع إقامة ندوات توعية للمواطينن في القرية والقرى المجاورة.

ووجه محافظ المنوفية بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقوافل الطبية لتحقيق المستهدف منها للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين بقرى الريف المصري.