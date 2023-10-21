«تل أبيب.. الإسكندرية».. رواية جديدة عن دار العين لعماد مدين

صدر حديثًا عن دار العين للنشر والتوزيع، رواية «تل أبيب.. الإسكندرية» للروائي عماد مدين، وصمم غلاف الرواية الفنان عبد الرحمن الصواف، والرواية مستوحاة من أحداث حقيقية.

موضوع الرواية

وقال عماد مدين عن الرواية، في بيان: «تدور أحداثها عام 1954 من خلال شخصية روبير داسا اليهودي المصري، الذي كان يحلم بالسفر إلى أوروبا ويهاجر إلى إسرائيل ليبدأ حياة جديدة هناك».

وأضاف: «كان روبير داسا مصري يعيش في مصر، وترجع الرواية بتقنية الفلاش باك حين كان في مصر وتحديدًا في الإسكندرية قبل رحيل اليهود».

وجاء في تصدير الرواية: «يتورط روبير داسا في عدة جرائم تؤدي به إلى السجن ويسافر لإسرائيل ويمنح رتبة عسكرية، ويشارك في حرب أكتوبر مع الجانب الإسرائيلي في خطة برج الحمام كمراسل صحفي».

في رحلة البحث عن الذات والحلم الضائع وسنوات العمر المفقودة وبين الإسكندرية وتل أبيب يكتب داسا سطور حكايته.

يذكر أنّ عماد مدين فهو روائي سكندري أصدر العديد من الاعمال الأدبية منها رواية «حشيش مصر»، ورواية «عذر شرعي».