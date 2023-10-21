وزير خارجية النرويج: ندين الحصار المفروض على غزة.. ونأسف على الوضع الإنساني

قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، إن الأحداث الجارية في فلسطين الآن تهدد باندلاع حرب في المنطقة بأكملها، مشددًا على أن هذا الوقت ليس المناسب لقطع الدعم عن السلطات الفلسطينية، ومعالجة الوضع الإنساني في غزة.

وأضاف في كلمته بقمة القاهرة للسلام: «لقد قمنا بإدانة الحصار المفروض على غزة ولحياة هؤلاء الأبرياء التي راحت ضحية الصراع، ونأسف على الأخبار التي نسمعها عن الأوضاع الإنسانية في داخل قطاع غزة».

وتابع: «كل ربع ساعة يموت طفل في قطاع غزة، وهذا يجب ألا يستمر أبدا، كما أن المياه والكهرباء والغذاء والكهرباء غير موجودة في قطاع غزة وأنا سعيد عندما شاهدت الشاحنات تدخل إلى غزة في الصباح وأشكر كل من شارك في ذلك وهذه بداية رائعة وذكية، ويجب تسريع تقديم المساعدات الإنسانية ويجب ألا يتم إعاقة العمليات الإنسانية وأن تكون منتظمة في الأداء».

وطالب وزير الخارجية النرويجي، بتسهيل تقديم المساعدات للقطاع، وعلى رأسها المياه والكهرباء، معلنًا عن دعم إضافي لغزة مخصص إلى منظمة الأونروا؛ لمعالجة الوضع الإنساني السيء في قطاع غزة.

وأكد أنه حان الوقت للخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن والتخفيف من حالة التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات ومعالجة القضايا الراهنة، ونحتاج إلى إعادة بدء عملية السلام مرة أخرى.