وزيرة خارجية فرنسا: يجب على الاحتلال الإسرائيلي حماية المدنيين في فلسطين

قالت وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، إنّ إسرائيل يجب عليها أن تحمي المدنيين في فلسطين، وفقا للقانون الدولي الإنساني لأنهم غير مسؤولين عما يحدث.

فرنسا تدعم حقوق الشعب الفلسطيني

وأضافت خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023، التي تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»، على الهواء: «فرنسا تدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ولقد فعلنا ذلك دوما في الماضي ونستمر في تعزيز السلطة الفلسطينية»، مشيدة بالجهود التي تبذلها مصر والأمم المتحدة في هذا الصدد.

وتابعت: «أمام هذه الأزمة الإنسانية للشعب الفلسطيني، أعلنت خلال زيارتي لمصر الأسبوع الماضي عن مساعدات إضافية قدرها 10 ملايين يورو عن طريق منظمات الأمم المتحدة، الصليب الأحمر، والمنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدات الأولية، ويجب أن تصل بشكل طارئ».