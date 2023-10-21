«خارجية فلسطين» تندد بالإبادة الجماعية في غزة.. أسلحة محرمة وجرائم دموية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، واستمرار حملة الاعتقالات والمواجهات والاقتحامات في الضفة الغربية المحتلة ردا على عملية «طوفان الأقصى»، ما أسفر عن استشهاد 4221 فلسطينيا وإصابة 15 ألف و400 فلسطينيا.

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، بجرائم الإبادة الجماعية التي تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية ارتكابها في قطاع غزة، محذرة في بيان، من مخاطر أي مشاريع سياسية يجرى الإعداد لها، لتصفية القضية الفلسطينية، بحجة الدفاع عن النفس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وتضمن بيان وزارة الخارجية الفلسطينية، الآتي:

- التحذير من مخاطر أي مشاريع سياسية يتم الإعداد لها لتصفية القضية الفلسطينية، بحجة الدفاع عن النفس التي تستغلها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

- التنديد بجرائم الإبادة الجماعية التي تواصل طائرات الاحتلال الحربية ارتكابها في قطاع غزة.

- التنديد بالأسلحة المحرمة دوليا التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

- تزايد أعداد الشهداء بمن فيهم الأطفال وأعداد من هم تحت الأنقاض والدمار المتواصل.

- توسع جريمة التطهير العرقي وتهجير المزيد من الفلسطينيين من منازلهم تحت وطأة القصف والتدمير.

- تدمير مناطق بأكملها وتسويتها بالأرض في شمال قطاع غزة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بوقف العدوان فورا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبذل جهد دولي حقيقي لإحياء عملية السلام ومفاوضات تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت إلى أن انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة امعاناً في مطاردة وضرب الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة «ج» لتكريس الاحتلال وعملية الضم والتوسع والتطهير العرقي والابرتهايد.

استمرار الدبلوماسية الفلسطينية وأنشطتها

وشددت على استمرار الدبلوماسية وأنشطتها لفضح أبعاد هذا التدمير الإسرائيلي وتداعياته على حياة المدنيين الفلسطينيين، ولحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإدانة العدوان ووقف الحرب فورا، موضحة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.