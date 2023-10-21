رئيس «عربية النواب»: مصر تقود تحركا دوليا لوقف العدوان على غزة

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة القاهرة للسلام تعتبر تاريخية ومهمة مؤكداً أن الرئيس وضع العالم كله أمام مسئولياته تجاه ملف القضية الفلسطينية، ووقف حدة التصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

حق الشعب الفسطيني في تقرير مصيره

وقال «أباظة» في بيان له أصدره اليوم، إن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته في قمة السلام على مجموعة من الحقائق المهمة وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقرار مصيره ووقف العدوان الغاشم الذي أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف حتى هذه اللحظة، مثمناً الرسالة الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسي التي بعث بها من مصر للعالم كله، والتي أشار فيها إلى أن رفض جميع أبناء الشعب المصري فرداً فرداً بتصفية القضية الفلسطينية، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً.

وطالب «أباظة» من المجتمع الدولي أن يعطى أكبر اهتمام لتساؤلات الرئيس السيسى ومنها: هل كُتب على هذه المنطقة، بأن تعيش في هذا الصراع للأبد؟ ألم يحين الوقت، للتعامل مع جِذر مشكلة الشرق الأوسط؟ ألم يأت الحين لنبذ الأوهام السياسية، بأن الوضع القائم، قابل للاستمرار؟

تأكيد الرئيس رفض التهجير

وأشاد بتأكيد الرئيس السيسى بأن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم.. مثلهم، مثل باقي شعوب الأرض ونحن أمام أزمة غير مسبوقة.. تتطلب الانتباه الكامل، للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، بما يهدد استقرار المنطقة، ويهدد السلم والأمن الدوليين

مصر تقود تحركًا دوليًا لإنهاء العدوان الإسرائيلي

ولفت إلى أن قمة القاهرة للسلام أكدت للعالم كله أن مصر تقود تحركًا دوليًا دبلوماسيًا وشعبيًا عظيمًا لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة والتوصل إلى حل جذري للأزمة، وفق مقررات الشرعية الدولية وأن الرئيس السيسي نجح بشكل قاطع في تحريك المجتمعات الدولية نحو سرعة الجلوس والتوافق حول سرعة وقف التصعيد العسكري في غزة والحفاظ على أرواح الأبرياء بعد التلبية الواسعة لعقد هذه القمة المهمة.