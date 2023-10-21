برلمانية: الرئيس السيسي تحدث في قمة القاهرة للسلام بمنتهى الصدق والوعي

أكدت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام عبرت عن الحق والبناء والسلام الذي تسعى له مصر، موضحة أن الرئيس السيسي تحدث اليوم في القمة بمنتهى الصدق والوعي والوطنية والإنسانية.

مصر لن تتهاون في حقها

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال كلمته أن مصر لن تتهاون في حقها وحق الشعب الفلسطيني، لذا كانت كلمته واضحة ومحددة وسبق وأن أيده الشعب المصري الذي خرج بالآلاف في الشوارع والميادين لتفويضه في الحفاظ على الأمن القومي المصري

قمة القاهرة للسلام تكتب صفحة جديدة في تاريخ العالم

وأضافت أن قمة القاهرة للسلام تكتب صفحة جديدة في تاريخ العالم كله، مُشيدة بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته برفض مصر القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين ونقلهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، وأن الحل للقضية الفلسطينية هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير.