باحث: كلمة الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام تعكس إرادة الشعب المصري

قال صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة القاهرة للسلام حملت العديد من الرسائل المباشرة والمهمة التي عكست الموقف المصري وإرادة الشعب المصري تجاه ما يجري من تطورات متلاحقة في قطاع غزة وأزمة إنسانية عنيفة يشهدها القطاع في ضوء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

مصر ترفض التشريد القسري للأشقاء الفلسطينيين

كان في مقدمة هذه الكلمة ما حملته من رسالة واضحة لكل الأطراف بأن مصر ترفض التشريد القسري للأشقاء الفلسطينيين لما يمثله من إنهاء لحلم الدولة الفلسطينية ويهدر نضال الشعب الفلسطيني على مدار 75 عامًا، وتأكّيده أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يكون على حساب مصر أبدًا، وفق حديث صلاح وهبة لـ«الوطن».

ضمن الرسائل المهمة التي حملتها كلمة الرئيس السيسي توضيح الجهود المصرية المضنية التي قامت بها مصر لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق وفتح مصر معبر رفح من جانبها وعدم إغلاقه مطلقاً وما قابلها من تعطيل للمعبر من خلال القصف الإسرائيلي المتكرر للجانب الفلسطيني من المعبر، وهو ما يستدعي توفير ممرات أمنة للمساعدات وضمان تدفقها بشكل مستدام وهو ما يضع المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة أمام القيام بواجباتها في التوصل لاتفاق بهذا الأمر.

إيصال المساعدات بشكل مستدام

نوه الباحث بالمركز المصري، إلى أنَّ كلمة الرئيس السيسي أوضحت الرؤية المصرية لاحتواء التدهور الحاصل في الأراضي الفلسطينية والتي تحمل تداعيات مباشرة تؤثر على الأمن الإقليمي واستقرار عدد أمن دول المنطقة، وتقوم على إيصال المساعدات بشكل مستدام ثم مفاوضات وقف إطلاق النار ومن ثم البدء في مفاوضات إحياء عملية السلام وفقًا لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس الشرعية الدولية على أساس الشرعية الدولية ودعم السلطة الفلسطينية للقيام بكامل مهمتها في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يضع القضية الفلسطينية مرة أخرى على قائمة اهتمامات المجتمع الدولي بعد سنوات من النسيان بهدف التوصل إلى حل نهائي لها لتحقيق الاستقرار في المنطقة ولشعوبها.