تحرير 120 محضرا تموينيا ضد مخابز بلدية في بني سويف

كشف المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، اليوم السبت، نتائج الحملات التي شنتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، على مدار أسبوع.

120 محضرا تموينيا متنوعا في بني سويف

وقال إن الحملات التموينية تمكنت من تحرير 120 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 22 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و36 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و16 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 24 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و8 محاضر لعدم لعدم صرف بون للمواطنين.

محاضر للتصرف في 628 جوال دقيق

كما أشار إلى تحرير 4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و5 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 6 محضر للتصرف في 628 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، فضلًا عن محضرًا لغلق أحد المخابز أثناء فترة العمل الرسمية بدون تصريح.

ضبط الأسواق والمخابز

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.