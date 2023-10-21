إزالة فورية لـ25 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تنفيذ إزالة فورية لـ25 حالة تعد بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية 3 آلاف و614 مترا، بما يعادل 20 قيراطا و18 سهما، وذلك خلال حملات شنتها إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، بالتعاون مع الوحدات المحلية خلال الفترة من 8 وحتى 21 أكتوبر 2023.

حملات إزالة في محافظة المنوفية

وأكد محافظ المنوفية استمرار التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

من جانبه أوضح المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تم إزالة حالة تعد بشبين الكوم بمساحة 21 سهما، و5 حالات تعد بمركز أشمون بمساحة 6 قراريط و9 أسهم، و5 حالات ببركة السبع بمساحة قيراطين و11 سهما، وحالة تعد بمركز تلا بمساحة قيراط.

كما تم إزالة 5 حالات تعد بقويسنا بمساحة 5 قراريط و19 سهما، و4 حالات تعد بمنوف بمساحة قيراطين و11 سهما، وكذا إزالة حالة تعد بالباجور و3 حالات تعد بمركز السادات بمساحة قيراط و14 سهما، كما أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تحرير 6 آلاف و431 محضر تبوير بمساحة 872 فدانا و18 قيراطا وسهم واحد، وإعادة زراعة 1492 حالة تم تبويرها بمساحة 138 فدانا و2 قيراط و9 أسهم، وتم رفع كافة التشوينات والأنقاض وزراعة الأرض وعودتها إلى طبيعتها الزراعية.

تكثيف الحملات الميدانية

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق التام مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدوري على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى في المهد لضمان التعامل الفوري معها.