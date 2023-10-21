«المصرية للمطارات»: رحلة أسبوعية من أورلي الفرنسية إلى الأقصر طوال الشتاء

قالت الشركة المصرية للمطارات، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، إن مطار الأقصر استقبل اليوم أولى رحلات شركة «AirCaraibes» قادمة من مطار Orly الفرنسي، وعلى متنها عدد «287» راكبًا بخط سير «أورلي- الأقصر - أورلي»، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز A350/900.

رحلة أسبوعية خلال الشتاء

ولفتت الشركة فى بيان، إلى أن الرحلة تأتي في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بالمطارات المصرية وفتح وجهات جديدة، موضحة أنه من المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلة واحدة أسبوعيا خلال الموسم الشتوي 2023-2024.

ومن جانبه، وجّه الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، تعليمات للعاملين بالمطار للترحيب بخط الطيران الجديد وتسهيل جميع إجراءات الوصول وبالفعل جرى استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع عالميا Water Salute.

توزيع الهدايا التذكارية على السياح

ومن جهته، أصدر الطيار هشام فريد مدير مطار الأقصر تعليماته لفريق العلاقات العامة والعمليات بالمطار باستقبال الركاب ومساعدتهم في سرعة إنهاء إجراءات الوصول وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.