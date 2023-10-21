سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم السبت

يواصل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت، في ختام التعاملات، ثباته الذي عليه منذ بداية التعاملات الصباحية، وذلك داخل كافة البنوك المصرية، إذ لم يطرأ على الأسعار أي تغييرًا منذ عدة أشهر، كما أن هناك توقعات باستمرار استقرار الأسعار حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 98.77 جنيه للشراء و99.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

كما بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 99.66 جنيه شراء و100.01 جنيه بيعا.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

فيما وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلي 100.01 جنيه للبيع و98.09 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في بنك الإسكندرية سجل في ختام التعاملات 100.13 جنيه بيعا و96.55 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

وعن سعر الدينار الكويتي في البنوك بلغ 100.04 جنيه للشراء أما سعر البيع 100.13 جنيه وذلك داخل بنك القاهرة.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وعن سعر الدينار الكويتي في بنك مصر سجل 99.74 جنيه بيعًا و99.49 جنيه شراء.