إصلاح كسر ماسورة مياه أمام عقارين في مصر الجديدة

تلقت غرفة العمليات في حي مصر الجديدة بالقاهرة، بلاغين بكسر ماسورة مياه أمام عقارين في الحي، الأول أمام العقار رقم 140 بشارع الميرغني، والثاني أمام العقار رقم 4 بشارع الأثري بن نافع.

على الفور، وجّه اللواء حسام لبيب، رئيس حي مصر الجديدة، إدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع شركة المياه لإجراء أعمال الإصلاح واتخاذ اللازم.

وتمكنت فرق العمل من إصلاح الكسرين في وقت قياسي، في إطار حرص الحي على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على تقديم خدمة أفضل لهم.