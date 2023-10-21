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إصلاح كسر ماسورة مياه أمام عقارين في مصر الجديدة

كتب:

وائل فايز
03:57 م | السبت 21 أكتوبر 2023
كسر ماسورة مياه

كسر ماسورة مياه

تلقت غرفة العمليات في حي مصر الجديدة بالقاهرة، بلاغين بكسر ماسورة مياه أمام عقارين في الحي، الأول أمام العقار رقم 140 بشارع الميرغني، والثاني أمام العقار رقم 4 بشارع الأثري بن نافع.

على الفور، وجّه اللواء حسام لبيب، رئيس حي مصر الجديدة، إدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع شركة المياه لإجراء أعمال الإصلاح واتخاذ اللازم.

وتمكنت فرق العمل من إصلاح الكسرين في وقت قياسي، في إطار حرص الحي على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على تقديم خدمة أفضل لهم.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.