رئيس «مياه القاهرة»: طورنا جميع الخطوط المنتهي عمرها الافتراضي

أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة، أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى القاهرة بلغت 100% بعد القضاء الكامل على جميع المناطق الساخنة، التي كانت تتعرض لانقطاعات متكررة لمياه الشرب خاصة بمناطق المرج والسلام وحلوان والبساتين وعين شمس، وتمكنت الشركة من خلال أعمال الإحلال والتجديد التي قامت بها من القضاء على هذه المناطق.

وأشار رئيس شركة مياه القاهرة، في بيان، اليوم السبت، إلى أن ما تم تنفيذه من مشروعات منذ عام 2014 وحتى الآن يفوق ما تم تنفيذه خلال 30 سنة الماضية بعد الانتهاء الكامل من المشروعات القومية الكبرى وتطوير وتحديث المحطات والروافع ودعم مشروعات الإحلال والتجديد على مستوى القاهرة.

تنتج 5.5 مليون متر مكعب يوميا

وأوضح أن الشركة مستمرة فى تحديث المخطط العام للاحتياجات المستقبلية لكل المناطق والأحياء لوضع التصور الكامل لتنفيذ المشروعات المناسب، لافتًا إلى أن الشركة تنتج 5.5 مليون متر مكعب يوميا تصل إلى 6 ملايين متر مكعب يوميا خلال فترات الصيف، ونجحت الشركة في تطوير كافة المحطات والخطوط الكبيرة التي انتهى عمرها الافتراضي وأصبحت لا تصلح للعمل بعد تعرضها للكسر كثير من مرة.

الانتهاء من تطوير جميع مراكز خدمة العملاء

وأضاف «الشيمي»، أن أعمال التطوير والتحديث بالشركة لا تنتهي وتم الانتهاء من تطوير جميع مراكز خدمة العملاء، التي تعمل حاليا بنظام التحول الرقمى لتوفر الوقت والجهد للمواطنين وتقدم خدمات إلكترونية مختلفة تشمل دفع الفواتير داخل القاهرة وخارجها وتقديم شكاوى ومتابعة المشروعات والرد على الاستفسارات المختلفة والتواصل مع المواطنين ودعم سياسة ترشيد الاستهلاك