عرض أولى حلقات حكاية «عيشها بفرحة» اليوم.. تعرف على المواعيد

يبدأ في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، عرض القصة الثالثة من مسلسل «55 مشكلة حب» بعنوان «عيشها بفرحة»، والتي تعرض حصريا على شبكة قنوات «ON»، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، وتجمع في بطولتها مجموعة من نجوم الدراما المصرية: هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، حسن أبو الروس، محمود ياسين ونور إيهاب.

وينطلق عرض قصة «عيشها بفرحة» المكون من 10 حلقات على مدار أسبوعين، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، ويعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة «ON»، ويعاد المرة الأولى في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في الـ12 ظهرا، بينما تعرض الحلقة على قناة «ON دراما» في تمام الساعة الـ 10 مساء، والإعادة الأولى في الـ 10 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في تمام الـ 5 عصرا، بالإضافة إلى عرضها على منصة «واتش آت».

تفاصيل مسلسل «55 مشكلة حب»

وتعتبر قصة «عيشها بفرحة» هي القصة الثالثة من مسلسل «55 مشكلة حب»، بعد القصة الأولى بعنوان «الفريدو» بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي ومن إخراج عصام نصار، والثانية بعنوان «ما تيجي نشوف» بطولة هنا شيحة وإخراج محمد الخبيري، وحقق المسلسل ردود أفعال إيجابية من الجمهور بعد عرضه حصريا على شبكة قنوات «ON»