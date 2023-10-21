برلماني: السيسي قدم خارطة طريق لحل الأزمة الفلسطينية بقمة القاهرة للسلام

أشاد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح قمة القاهرة للسلام، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة لوقف التصعيد في قطاع غزة، وبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي قدم خارطة طريق لإنهاء القضية الفلسطينية بشكل عادل، يحافظ على كفاح الشعب الفلسطيني على مدار 75 عاما من أجل إقامة دولته المستقلة.

ضرورة الإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار

وقال صبور، إن الرئيس السيسي أكد على ضرورة الإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار وإعلان التهدئة، وضمان استدامة المساعدات بشكل مستمر من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة من المأساة الإنسانية التي تواجهه، على أن يبدأ بعدها بحث حل الدولتين وفق مقررات الشرعية الدولية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات الشعوب العربية، مؤكدا أن قمة القاهرة للسلام هي الأمل في إنهاء الأزمة في ظل استمرار فشل مجلس الأمن خلال جلسات التصويت على مشروعي القرارين الروسي والبرازيل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملت استعراض معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه الموت، إما من خلال القصف أو الجوع أو العطش، أو عدم توافر العلاج، مشددا على ضرورة أن يتخلى العالم عن ازدواجيته وأن يعلي القيم الإنسانية التي أسسها المجتمع الدولي على مدار عقود لتعزيز المساواة بين البشر والتصدي للتفرقة أو التمييز بين أرواح البشر.

رفض تهجير الفلسطينيين

وثمن النائب أحمد صبور، تأكيد الرئيس السيسي على رفض مصر وشعبها لتهجير الفلسطنيين من أراضيهم إلى سيناء، محذرا من تصفية القضية الفلسطنينة وإهدار حلم الشعب الفلسطيني والعربي وكفاحهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، في ظل إصرار إسرائيل على تنفيذ مخطط التهجير وهو ما تتصدى له مصر بكل الوسائل.

وأكد عضو الشيوخ، على الجهود الكبيرة التي قامت بها مصر منذ اندلاع الأزمة من أجل توصيل المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، موضحا أن المعبر لم يغلق يوما ولكن تعطل عن العمل بسبب استهدافه بالقصف من جانب قوات الاحتلال، مؤكدا على أن الرئيس توصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يستمر فتح المعبر بشكل مستدام بالتنسيق مع الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لضمان توزيع المساعدات على سكان غزة.