«قومي المرأة» بدمياط يشارك في مظاهرة لرفض تهجير الفلسطينيين

شارك فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط بأعضائه وميسراته والرائدات الاجتماعية وأصدقاء المجلس القومي للمرأة بدمياط من مختلف قرى ومدن محافظة دمياط في الوقفة الاحتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ولدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

«قومي المرأة» بدمياط يشارك في الوقفة الاحتجاجية

تقول مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط ، أن فرع المجلس شارك اليوم في الوقفة الاحتجاجية بميدان الساعة بدمياط بحضور أعضاء وميسرات و رائدات وأصدقاء المجلس بدمياط، تأكيدا على الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ورفضا للانتهاكات التي تحدث للشعب الفلسطيني من نساء وأطفال ومدنين من قتل واحتلال وما يتنافى مع حقوق الإنسان.

وأكدت أن مشاركة المرأة اليوم كانت بنسبة كبيرة جدا، حيث جاءت السيدات من مختلف قرى ومدن وأنحاء محافظة دمياط وخاصة من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومن مركز ومدينة دمياط ، ليعبروا عن رأيهم واعتراضهم لما يحدث في فلسطين وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في التصرف والقرارات لما يراه من صالح للشعب المصري والقضية الفلسطينية.