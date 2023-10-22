نواب الدقهلية: قمة القاهرة للسلام مدعاة للفخر.. السيسي أعاد الهيبة لمصر

قال النائب جمال عبد الظاهر، عضو مجلس الشيوخ وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية، إن قمة القاهرة للسلام واجتماع الكثير من الدول في القاهرة واستجابتهم للدعوة يدل على قوة مصر وريادتها وأن الرئيس السيسي أعاد الهيبة لمصر وأن مصر أصبحت تتبوأ مكانة عظيمة ولها صوت مسموع والتصدي لما يحدث من الكيان الصهيوني في حق أشقائنا في فلسطين.

وواصل عبد الظاهر لـ«الوطن»: هذا يدعونا أن نشعر بالفخر والاعتزاز برئيس دولتنا خاصةً في قراره الحكيم في منع تهجير الفلسطينين من أراضيهم حفاظا على مصلحتهم وحرصا على الأمن القومي المصري وعدم تخطي سيناء وهذا يثبت أن هناك قوة وصرامة في قرارات الرئيس السيسي وأصبح الجميع يحسبون لمصر ألف حساب بفضل الله أولا ثم بقائدها العظيم ورددنا مسبقا سبب تأييدنا للسيسي هو أن له حنكة وذكاء في إدارة البلاد وخبرة عسكرية وسياسية كبيرة وهو الأجدر بقيادة وتولي البلاد في هذه الظروف الراهنة.

السيسي أعاد قوة وهيبة مصر

ومن جهته، قال النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد بحزب مستقبل وطن بالدقهلية إن هذا ليس بجديد على الرئيس عبد الفتاح السيسي وخير دليل هو نجاح قمة القاهرة للسلام واستجابة الدول للدعوة التي دعاها الرئيس لعقد هذا الاجتماع المهم وجميعنا توقعنا نجاح هذه القمة لأننا شاهدنا ولامسنا على أرض الواقع ما قام به الرئيس السيسي من أجل مصر من تضحيات حتى يعيد قوتها وهيبتها بين العالم وقد كان.

وأضاف: كلنا على ثقة وقناعة تامة بقياداتنا السياسية الحكيمة وسيكون في المستقبل هناك تطورات كبيرة ستشهدها مصر في عهد السيسي لأنه يضع مصر نصب عينيه دائما وقراره في رفض تهجير أشقائنا الفلسطينين كان قرارا صائبا ووضع في عين الاعتبار لأنه يصب في مصلحة مصر وفلسطين معا وتعكس ثقل مصر بين العالم ودورها الفعال في القضية وهذا يؤكد على صحة كلامنا أن السيسي هو الرجل الأحق بتولي البلد فترة انتخابية أخرى.