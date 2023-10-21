حماة الوطن بالخارج: قمة القاهرة للسلام تعكس ثقل مصر الدولي

قال المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن عن المصريين بالخارج، إن فعاليات قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية هدفها الدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط والشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود وفق مبدأ حل الدولتين.

المشاركة الدولية في قمة السلام تعكس ثقل مصر

وأشار «زياد» إلى أن مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية عربية وأوروبية وأفريقية في قمة القاهرة للسلام يعكس ثقل مصر في المحافل الدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنها دولة مركزية مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن مصر داعمة ومساندة للقضية الفلسطينية منذ بدايتها، وتعمل على حشد رأي عام عالمي مساند للقضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة في وجود دولة حرة مستقلة لها.

كلمة الرئيس السيسي جاءت قوية وحاسمة

وأضاف أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت قوية وحاسمة في رؤيتها للقضية الفلسطينية وكيفية الخروج من الأزمة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، وإن مصر تدين بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين، وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجاً على أزمة إنسانية كارثية يعاني منها 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح زياد، أن مخرجات قمة القاهرة للسلام سيكون لها دور كبير في حل الأزمة الحالية والعودة إلى مائدة المفاوضات ووقف العنف الدائر.