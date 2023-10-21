رئيس الوزراء العراقي: قمة القاهرة للسلام مبادرة طيبة جاءت في وقتها

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنّ قمة القاهرة للسلام جاءت في وقتها، وهي مبادرة طيبة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى يكون هناك حوار جاد وصريح حول القضية الفلسطينية.

الاحتلال يمارس سياسات القتل والتهجير والاستيطان

وأضاف «السوداني»، في لقاء خاص عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسات القتل والتهجير والاستيطان والتضييق والحصار والتجاوز على المقدسات، في ظل صمت دولي أمام حزمة من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وخرق واضح للقوانين والمواثيق والقرارات الدولية من جانب الاحتلال.

آن الأوان لمراجعة سياسات المجتمع الدولي

وتابع رئيس الحكومة العراقية أنه آن الأوان لمراجعة المجتمع الدولي لهذه السياسات التي أدت إلى الفشل في التعامل مع القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الشارع العربي والإسلامي يتضامن بالكامل مع أبناء الشعب الفلسطيني في جهادهم ووقفتهم أمام اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتأكيد هناك وقفة من كل الأحرار في العالم.