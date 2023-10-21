مصطفى عمار: دخول 20 شاحنة لغزة خلال قمة القاهرة للسلام رسالة إيجابية

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن إدخال المساعدات الإنسانية في غزة تعبير واضح عن الدور الكبير الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة، ومن اللحظة الأولى لم تتغير قرارات أو خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أو الدولة المصرية في الحفاظ على المدنيين وفرض حالة من التهدئة على قطاع أصبح مشتعلاً ويشهد مجازر وأعمال منافاة للإنسانية.

وأضاف «عمار» خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «DMC»، أن هذا انعكس على كلمة الرئيس السيسي في افتتاح قمة القاهرة للسلام، والتي كانت رسالة إيجابية للغاية، لافتا إلى أن مرور 20 شاحنة محملة بمساعدات لقطاع يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد حصار مميت يقوم به العدو رسالة إيجابية.

مصر صاحبة القرار والإرادة

وأشار إلى أن مرور الشاحنات خلال انعقاد قمة القاهرة للسلام دليل على أن مصر صاحبة القرار والإرادة، والمفتاح الوحيد للقضية الفلسطينية وإن حاول البعض الهروب من هذه الحقيقة الممتدة منذ 1948، فمصر تضع على عاتقها وجود حل للقضية الفلسطينية.

خطاب الرئيس يؤكد ضرورة حل الدولتين

وأكد أن خطاب الرئيس السيسي يأتي لتأكيد حل الدولتين ليعيش الشعب الفلسطيني بسلام مع نظيره الإسرائيلي، مشددا على أن مصر لن تضحي بأرضها ولن تكون طرفا في هذه المسألة.