مستقبل وطن بالأقصر: قمة القاهرة للسلام تؤكد دور مصر التاريخي الداعم للفلسطينيين

قال الدكتور محمد العماري، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الصحة وأمين عام حزب مستقبل وطن الأقصر، إن مصر كانت ولا تزال هي الداعم الأول للحق الفلسطيني ولحل الدولتين وللسلام في المنطقة، مؤكدا أن استجابة وحضور قادة دول العالم والزعماء العرب والأفارقة والأوروبيين، مؤتمر قمة القاهرة للسلام يعكس الدور المصري الريادي والمسؤول للقيادة المصرية الناجحة، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحترمه العالم ويقدر دوره ورؤيته.

مصر هي الداعم الأول للحق الفلسطيني

وأشار «العماري» إلى أن الواقع، كشف أن مصر هي الداعم الأول للحق الفلسطيني ولحل الدولتين وللسلام في المنطقة، بصفتها حائط الصد الأكبر للكيان الصهيوني والتصدي لمخططها بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم على حساب الأرض المصرية.

دور مصر الريادي

وأوضح أمين مستقبل وطن الأقصر أن الأزمات في المنطقة والعالم كشفت بوضوح كل مرة، أهمية دور مصر الاستراتيجي ورئيسها في الأسرة الدولية، لافتا إلى أن حضور دول كبرى إلى قمة القاهرة هو تأكيد لدور لمصر ومكانتها الإقليمية والدولية بفضل قائد مصر العظيم الذي نجح طوال سنوات من العمل.

حمل زعماء العالم مسؤوليتهم

ولفت «العماري» إلى أنه بعقد هذه القمة، حمل الرئيس السيسي، زعماء العالم والمجتمع مسؤوليتهم تجاه ما يحدث في فلسطين من خلال مطالبته بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.