ديانا كرزون: أغنية الشعب البطل تجسيد لمقاومة أهل فلسطين

طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، أغنيتها الجديدة «الشعب البطل» عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، بعد أسبوع من أحداث غزة، من كلمات سائد العجيمي، ألحان محمد بشار، توزيع موسيقي خالد مصطفى، من إنتاج وتري بروداكشن.

ديانا كرازون تدعم فلسطين

قالت الفنانة ديانا كرزون لـ«الوطن»، إن ما نراه في غزة ما هو إلا مأساة إنسانية، ولا ينبغي أن نسكت عليها، وعلى التحرك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، كل فرد عربي في الوقت الراهن مؤثر، عليه أن يستخدم أي وسيلة أمامه، ويخبر من خلالها العالم بما يحدث في غزة من انتهاكات في حق الإنسانية.

وعن كواليس أغنية ديانا كرازون الجديدة «الشعب البطل»، قالت: «الأغنية ما هي إلا تجسيد حقيقي للشعب الفلسطيني البطل، وتأكيد على أن هذا الشعب بطل، وأنه سينتصر في يوم من الأيام، وسجلناها في عدة ساعات، وطلبت على الفور طرحها».