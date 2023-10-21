حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تنشر أبرز تصريحاته بقمة القاهرة للسلام

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر قمة القاهرة للسلام 2023 لبحث ومناقشة القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة دولية واسعة.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام

ونشرت الحملة الرسمية أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي:

- وجهت الدعوة اليوم للوصول إلى خارطة طريق لحل الأزمة الفلسطينية.

- خارطة الطريق تشمل ضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية.

- تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، ولن يحدث في جميع الأحوال على حساب مصر أبدًا.

- مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

- 2.5 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة يفرض عليهم عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري.

- مصر انخرطت في جهود هائلة من أجل السلام في هذه المنطقة، وعندما بادرت به كان صوت الحرب أعلى ولكنها حافظت عليه.

- اتفقت مع الرئيس الأمريكي على دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام.

- مصر لن تألُ جهدًا ليلا ونهارا لإيصال المساعدات لغزة ولم تغلق معبر رفح يومًا إلا أن القصف الإسرائيلي حال دون عمله.

- مصر تعبر عن دهشتها من صمت المجتمع الدولي تجاه ترك سكان غزة يعانون من التجويع والتهجير القسري.

- حل القضية الفلسطينية الوحيد هو العدل ومنح الفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم.

- مصر انخرطت لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر حال دون ذلك.

- ألم يأن الوقت للتعامل مع حل مشكلة الشرق الأوسط، ونبذ الأوهام السياسية بأن الوضع القائم قابل للاستمرار ووداع الإجراءات الأحادية والاستيطان وتدنيس المقدسات وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم ومن القدس الشريف.

- نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

- لابد من التدفق الكامل والمستمر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

- ندين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع المدنيين.

- نجدد دعوتنا لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وكل المدنيين.

- العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير.