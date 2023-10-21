أسعار الذهب اليوم السبت 21-10-2023 في محلات الصاغة

أعلنت الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة، أسعار الذهب اليوم السبت 21-10-2023 خلال بداية التعاملات الصباحية، وسجل سعر الذهب ثباتًا، خاصة فيما يخص سعر جرام الذهب عيار 21 وجرام الذهب عيار 24 وعيار 18.

وتنشر «الوطن» أسعار الذهب في محلات الصاغة والأسواق المصرية، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم السبت 21-10-2023، وتبين أنّ مؤشر الذهب في طريقه عالميا نحو الصعود، وفق شعبة الذهب العامة.

أسعار الذهب اليوم

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا عند مستوى 2465 جنيها، دون مصنعية أو ضريبة.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً والذي يجرى استخدامه لصناعة السبائك، مسجلا نحو 2817 جنيها خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم السبت نحو 2582 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة نحو 2113 جنيهًا.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1643 جنيهًا للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم ما قيمته نحو 19 ألفا و720 جنيها للشراء.

سعر الذهب عالميًا

- بلغ سعر الأونصة الذهبية 1973 دولارا.