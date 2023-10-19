استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس.. اعرف عيار 21 بكام؟

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة والأسواق المصرية، منتصف تعاملات اليوم الخميس، استقراراً ملحوظاً، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، عند مستوى 2400 جنيهاً، بدون مصنعية أو ضريبة، كما استقر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك، ليسجل نحو 2743 جنيهاً خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس، في مصر استقراراً بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2514 جنيهًا للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الاأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة ، حيث سجل نحو 2400 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2057 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 1600 جنيهًا للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 19-10-2023، استقرارًا بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 19200 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1957دولارا.