تراجع في أسعار الدواجن خلال أيام.. الشعبة تكشف الأسباب

خلال الفترة ما بين 16 أكتوبر 2022 وحتى 12 أكتوبر من العام الجاري 2023، أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح الحكومة في إفراجها عن 8.1 مليون طن ذرة وفول صويا وأعلاف بلغت قيمتها 3.9 مليار دولار، الأمر الذي جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبعد التنسيق مع البنك المركزي المصري.

السيد: الحكومة نجحت في الإفراج عن 8.1 مليون طن أعلاف

يقول عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن الحكومة نجحت مؤخرا في الإفراج عن 8.1 مليون طن من الأعلاف في الجمارك، الأمر الذي سينعكس على الإنتاج، حيث إن قطاع الدواجن المصري كان يستهلك شهريا 1.5 مليون طن، ما يعني حاجته الماسة في العام الكامل لـ15 مليون طن من الأعلاف كالذرة وفول الصويا.

وأضاف «السيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قطاع الدواجن شهد تخارج 40% من مربي الدواجن بسبب عدم توافر الأعلاف، الأمر الذي سيعكس مدى تحقيق مصر للاكتفاء من الأعلاف لقلة العاملين في هذا القطاع خلال الفترة الراهنة.

السيد: المحاصيل الزراعية ستوفر 3 ملايين طن أيضا

وأوضح أن المحاصيل الزراعية ستوفر هي الأخرى 3 ملايين طن من الذرة بجانب الـ8.1 مليون طن المفرج عنهم حديثا، الأمر الذي سيعكس وجود وفرة من الأعلاف في السوق المصرية، وسيكون لدينا أعلاف تكفي لـ3 أشهر قادمين، «ده محصلش من شهر 10 الماضي».

وأكد أنه بعد توفير الأعلاف في الأسواق ولدى مربي الدواجن فمن المفترض ألا ترتفع أسعار الدواجن أو مستلزمات الإنتاج نهائيا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه لا يوجد شح في أي من الأعلاف المستخدمة لإطعام الدواجن في المزارع: «المفروض المستلزمات مترتفعش نهائيا الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير الدولار من أجل توفير المنتجات وتقليل الأعباء الضريبية والجمركية من أجل المضي قدما نحو خفض كلفة الإنتاج، مشددا على أن مزارع الدواجن لديها خلال الوقت الراهن عدد من الأمهات التي بدأت في الإنتاج، الأمر الذي سيؤدى بدوره إلى خفض سعر الكتكوت في الأسواق.