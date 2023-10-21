 ندوة إرشادية لتوعية المزارعين بالنهوض بمحصول القمح في بني سويف

نظمت أمانة الزراعة والري في حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، ندوة إرشادية لتوعية المزارعين، للنهوض بمحصول القمح بالمركز الإرشادي بقرية قمن العروس، بمركز الواسطي، التي استهدفت عددًا من المزارعين من أبناء القرية والقرى المجاورة.

دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الأشقاء الفلسطينيين، ثم كلمات تضمنت توعية المزارعين للنهوض بمحصول القمح وسرعة تلبية طلبات المزارعين من توفير الأسمدة والتقاوي قبل البدء في الزراعة.

كما تضمنت الندوة التي جاءت بالتعاون مع مديرية الزراعة، وتنسيقًا وأمانة مركز الواسطى في بني سويف، الطرق الحديثة لزراعة القمح وأهميتها في توفير الأسمدة والتقاوي وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى التوعية بتوافر بكل أصناف تقاوي القمح ومواعيد الزراعة وطرق مقاومة الحشائش.

برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي

وفي نهاية الندوة وجه المزارعون برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه في كل ما يراه من في شأن القضية الفلسطينية، وأنهم جنود في خدمة مصرنا الغالية.

جاء ذلك بحضور محمد طه الطحاوي أمين أمانة الزراعة والري في المحافظة، والمهندس عصام فهمي مدير عام الإرشاد الزراعي بمدرية الزراعة، والمهندس عبد النبي سيد مدير الإدارة الزراعية بالواسطى، والدكتور اشرف صلاح الباحث بمحطة البحوث الزراعية بسدس.