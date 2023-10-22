أمين الاتصال السياسي بـ«حماة الوطن»: قمة السلام رسالة إلى العالم لدعم فلسطين

أكدت آية بعيلة أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن في بورسعيد، أنّ نجاح قمة القاهرة للسلام، أثبت أنّ مصر دائمًا الأم المحتضنة والراعية والداعمة للقضية الفلسطينية علي المستويين الإقليمي والدولي.

وتري أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن، أنّ استضافة مصر لقمة السلام التي ضمت 31 دولة و3 منظمات دولية وبوجود سكرتير عام الأمم المتحدة، كان لإرسال رسالة واضحة وصريحة، لا مجال فيها للتلاعب أو تغيير صياغتها، بأنها ترفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم وسلبهم حقوقهم، وهو ما أكده الرئيس الفلسطيني، في كلمته بالقمة التي انعقدت في العاصمة الإدارية أمس، بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: «لن نرحل وسنبقى في أرضنا»، فيما أشار الرئيس السيسي، إلى أنه لابد من حل الدولتين والدفع نحو تفعيل عملية السلام.

إنعاش القضية الفلسطينية بعد تهميشها سنوات

وأوضحت أمين الاتصال السياسي بحزب حماة الوطن، أنّ قمة القاهرة للسلام، أنعشت القضية الفلسطينية بعد تهميشها لعدة عقود، فضلًا عن استمرار استفزاز الإسرائيليين، للجانب الفلسطيني باقتحام المسجد الأقصى وبناء المزيد من المستوطنات وشن عمليات عسكرية والضفة الغربية وعلى أهالي القدس.