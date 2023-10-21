حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بقمة القاهرة للسلام وضعت خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قمة القاهرة الدولية للسلام 2023 لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، حدث دولي مهم و خطوة عظيمة من الدولة المصرية لحشد الدول لدعم التحركات المصرية لمعالجة شاملة للقضية الفلسطينية كما أنها تعكس الدور البارز والمؤثر الذي تقوم به مصر بالمنطقة من أجل إرساء التوازن وتهدئة الأوضاع بها، ما يؤكد قوة الدبلوماسية المصرية ودورها الريادي في الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن مصر تتطلع إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة خاصة في تلك المرحلة الصعبة من تاريخ العالم العربي.

القمة جاءت تعبيرا عن إرادة الشعب المصري

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بكلمة الرئيس السيسي خلال القمة، مؤكدا أنها جاءت تعبيرا عن إرادة الشعب المصري تجاه عدوان الاحتلال، وحمل العالم مسئولية ما يحدث وهو ما يتطلب تضافر الجهود دوليا لوضع حد لما يحدث من تصعيد تجاه الشعب الفلسطيني ووضع خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قمة السلام في القاهرة أول خطوة فاعلة نحو وقف العدوان الإسرائيلي الذي يدخل أسبوعه الثالث، وترجمة عملية للجهد المصري منذ بداية العدوان وتكشف التزام مصر بقضية فلسطين ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة، فضلا عن أنها فرصة ذهبية لجميع قادة العالم من أجل تعزيز لغة الحوار والتعاون من أجل إرساء قواعد السلام إقليميا ودوليا.

وأشار فرحات إلى أننا أمام أزمة غير مسبوقة تطلب انتباه الجميع للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع وتعد قمة القاهرة للسلام فرصة كبيرة للوصول لخارطة طريق لحل القضية الفلسطينية عن طريق إدخال المساعدات أولا ثم التهدئة والمفاوضات لحل القضية على أساس حل الدولتين.

جهود الرئيس السيسي لدعم الشعب الفلسطيني

وأشاد فرحات بالجهود التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في استرداد أراضيه المحتلة، وتأكيد أهمية الاصطفاف العربي والإقليمي والدولي وتفعيل الجهود الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية بشكل مستدام، مع رفض فكرة الاستيطان الإسرائيلي واستهجان سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار من خلال حل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وأكد فرحات أن فتح معبر رفح قبيل انطلاق قمة القاهرة للسلام انتصار عظيم وتتويج للجهود الدبلوماسية المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين، كما أنه انعكاس لقدرة الدولة المصرية وقوتها في رفض الضغوط على مدار الأيام السابقة، ومنذ اندلاع الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع.