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«المصريين الأحرار» يشارك في حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني بالسويس

كتب:

كريم عثمان
07:14 م | السبت 21 أكتوبر 2023
المصريين الأحرار يشارك فى حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني بالسويس

المصريين الأحرار يشارك فى حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني بالسويس

شارك أعضاء حزب المصريين الأحرار بالسويس بقيادة عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بالمحافظة، في حملة التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بالسويس، ومبادرة وحدتنا تجمعنا لدعم أشقائنا في فلسطين.

حملة للتبرع بالدم للفلسطينيين

تسابق أعضاء حزب المصريين الأحرار بالسويس للتبرع بالدم لصالح أهالى قطاع غزة، على خلفية العدوان الإسرائيلي الغاشم عليهم، جاء ذلك بعد الوقفة التضامنية بميدان إسماعيل ياسين أمام كورنيش السويس، للتضامن مع موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية.

وجرى توجيه دعوة التبرع بالدماء لجموع المشاركين بالوقفة، بعد التنسيق المسبق بخطاب رسمى للدكتور وائل الشرقاوي مدير بنك الدم الإقليمى بالسويس.

وتقدم أمين الحزب بالسويس أول الصفوف للتبرع بالدم، ومعه باقى المتبرعين لصالح المصابين فى فلسطين ليصل الدم إلى مستشفى العريش.

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