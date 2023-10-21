رئيس «زراعة النواب»: كلمة الرئيس السيسي بقمة القاهرة للسلام جاءت معبرة عن القضية الفلسطينية

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح قمة القاهرة للسلام اليوم، جاءت حاسمة بشأن القضية الفلسطينية، ومعبرة عن معاناة الفلسطينيين، وتضمنت رسائل مهمة للعالم، منها الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين، وأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل، لن يكون على حساب مصر أبدا، في ظل إصرار إسرائيل على تنفيذ مخطط التهجير، وهو ما تتصدى له مصر بكل الوسائل.

تأكيد الرئيس السيسي على استمرار دخول المساعدات

وأشاد «الحصرى» في بيان، بتأكيد الرئيس السيسي على استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والعمل على إنهاء الصراع وحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وقال رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الرئيس كان واضحا وصريحا عندما تحدث عن الموقف الدولي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذى يكشف عن ازدواجية المعايير التي يطبقها الغرب.

الموقف المصري الداعم عبر التاريخ

وأشاد بالموقف المصري الداعم عبر التاريخ للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، داعيا دول العالم لتصحيح نظرتها تجاه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على المدنيين والأطفال والنساء.