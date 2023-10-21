عماد الدين حسين: كلمة الرئيس السيسي بقمة القاهرة للسلام أجرأ موقف تجاه القضية الفلسطينية

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، إن الموقف الذي جمعت به مصر هذا العدد من الدول في أيام قليلة، يدل على دورها وتأثيرها الدولي القوى بين البلاد.

موقف مصر واضح ولا يوجد تلاعب بالكلمات

أضاف أثناء مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن كلمة الرئيس السيسي، وبيان الرئاسة الذي خرج قبل قليل بقمة القاهرة للسلام، أجرأ وأهم موقف مصري في القضية الفلسطينية، وهو واضح ولا يوجد به تلاعب بالكلمات، فكلمة مصر تعطي رسالة واضحة أن هذه خطوطها الحمراء، ولن يسمح لأي طرف أن يتجاوزها.

الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية

وتابع: «الموقف المصري والعربي شديد الوضوح، وكل الكلمات أجمعت على منع التهجير، وضرورة وقف إطلاق النار وحل الدولتين»، مؤكدًا أن الدول الأوربية شديدة النفاق، وكلها تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن المظاهرات التي خرجت أمس، رسالة واضحة للعالم أن هذا ليس موقف الحكومة أو الدولة بل الشعب بالكامل.