مستشار الرئيس الفلسطيني: الصراع لن يتوقف إلا بحل عادل وشامل للقضية

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن العالم كله سيلتف حول الرواية الفلسطينية، لو هناك التفاف عربي في المقام الأول حول القضية الفلسطينية ومطالبها المتمثلة في إنهاء الاحتلال كأساس لتحقيق السلام، والصراع لن يتوقف إلا بحل القضية الفلسطينية، وهذا يعتبر حلا عادلا وشاملا، بدون ذلك لن يكون هناك استقرار.

الدعم والإسناد العربي تحقق في أبهى وأقوى صورة

أضاف مستشار الرئيس الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية لفضائية «on»: «أن الدعم والإسناد العربي تحقق في أبهى وأقوى صورة خلال فعاليات قمة القاهرة للسلام، التي جاءت بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي»، لافتا إلى أن الدعم والإسناد العربي حجر الزاوية في قوة الموقف الفلسطيني، إلى جانب ثبات الشعب الفلسطيني وصموده.

ضرورة إنهاء الاحتلال كأساس لتحقيق السلام

وأشار «الهباش» إلى أنه عندما يتوفر توافقًا وإجماعًا عربيًا على دعم القضية، وتبني الموقف والرؤية الفلسطينية، فالعالم لن يجد سوى أن يقف مساندا للموقف الفلسطيني المطالب بضرورة إنهاء الاحتلال كأساس لتحقيق السلام والأمن والاستقرار للجميع.