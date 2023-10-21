«شردي»: كلمة الرئيس السيسي بقمة القاهرة للسلام موجهة لكل شعوب العالم

قال محمد مصطفى شردي إن موقف مصر في قمة القاهرة للسلام الذي حضرها زعماء دول العالم، كان واضحًا وضوح الشمس، وكانت الرسائل المصرية مكشوفة للكثير وصادمة لبعض المخططات، موضحا أن كلمة الرئيس السيسيكانت موجهة لكل شعوب العالم.

كلمة الرئيس من أقوى الكلمات الدولية

أشار «شردي» خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية الحياة، اليوم، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت من أقوى الكلمات الدولية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن معظم زعماء دول العالم الذين حضروا لقاء القمة، ألقوا أكدوا أن الجميع متفق على أنه ليس هناك وقت للعب دبلوماسية.