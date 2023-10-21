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«شردي»: كلمة الرئيس السيسي بقمة القاهرة للسلام موجهة لكل شعوب العالم

كتب:

حسن سمير
08:00 م | السبت 21 أكتوبر 2023
الاعلامي محمد مصطفى شردي

الاعلامي محمد مصطفى شردي

قال محمد مصطفى شردي إن موقف مصر في قمة القاهرة للسلام الذي حضرها زعماء دول العالم، كان واضحًا وضوح الشمس، وكانت الرسائل المصرية مكشوفة للكثير وصادمة لبعض المخططات، موضحا أن كلمة الرئيس السيسيكانت موجهة لكل شعوب العالم.

كلمة الرئيس من أقوى الكلمات الدولية

أشار «شردي» خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية الحياة، اليوم، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت من أقوى الكلمات الدولية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن معظم زعماء دول العالم الذين حضروا لقاء القمة، ألقوا أكدوا أن الجميع متفق على أنه ليس هناك وقت للعب دبلوماسية.

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